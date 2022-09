Sojenje za umor Stanislava Knafla se počasi približuje koncu

Ljubljana, 6. septembra - Na nadaljevanju sojenja Marjanu Brajdiču, Mihaelu Grmu, Marjanu Grmu in Marku Belclu, ki jim očitajo umor 77-letnega Stanislava Knafla, sodišče ni ugodilo predlogu obrambe za zaslišanje še enega sodnega izvedenca, in sicer nevrokirurga. To pomeni, da se sojenje četverici za umor Knafla najverjetneje počasi približuje koncu.