Moskovsko sodišče po časopisu prepovedalo še revijo Nove Gazete

Moskva, 6. septembra - Po ponedeljkovi odločitvi moskovskega sodišča, da odvzame licenco časniku Nova Gazeta za tiskano izdajo časopisa, so danes sprejeli enako odločitev tudi v zvezi z revijo, ki so jo pri Novi Gazeti začeli izdajati julija, potem ko so zaradi opozoril medijskega regulatorja Roskomnadzor morali prenehati z izdajanjem časopisa.