Sporočilo uredništvom - seja sveta Onkološkega inštituta Ljubljana ob 16. uri

Ljubljana, 6. septembra - Seja sveta Onkološkega inštituta Ljubljana, na kateri bodo med drugim obravnavali opravljanje notranje revizije, poročilo o inšpekcijskih postopkih, realizacijo programa v prvem polletju in poročilo o čakalnih dobah, bo danes ob 16. uri. Seja bo potekala hibridno v sejni sobi stavbe C, Zaloška cesta 2, in preko Zooma, so sporočili z inštituta.