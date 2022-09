Ljubljana, 6. septembra - Predsednik SDS Janez Janša se bo danes in v sredo v poljskem mestu Karpacz udeležil 31. ekonomskega foruma z naslovom Europe in the face of New Challnenges, ki ga pripravlja Institute for Eastern Studies. Danes bo sodeloval na panelu med 18.15 in 19.15, v torek pa na panelu med 12.35 in 13.35, so sporočili iz SDS.