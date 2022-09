NSi v predsedniško tekmo neuradno s Ciglerjem Kraljem

Ljubljana, 6. septembra - V NSi so po dvodnevni klavzuri po neuradnih informacijah STA sprejeli odločitev, da bodo v bitko za predsednika republike poslali vodjo poslancev in nekdanjega ministra za delo Janeza Ciglerja Kralja. Doslej so sicer uradno čakali odločitev nekdanje evropske poslanke Ljudmile Novak, a se ta za kandidaturo ni odločila.