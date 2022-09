S pravočasnim zdravljenjem je mogoče preprečiti srčno-žilne zaplete

Ljubljana, 6. septembra - Družinska hiperholesterolemija je najpogostejša življenje ogrožajoča dedna presnovna motnja, za katero je značilen močno povišan holesterol, ki je ob odsotnosti zdravljenja nevaren in privede do bolezni srca in ožilja. S pravočasno diagnozo in pravočasnim zdravljenjem je mogoče preprečiti srčno-žilne zaplete, so poudarili na novinarski konferenci.