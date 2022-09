Evropske tiskovne agencije s skupnim novinarskim središčem za kakovostnejše poročanje iz Bruslja

Bruselj, 6. septembra - Evropsko novinarsko središče v Bruslju, projekt 18 evropskih tiskovnih agencij, je uradno zaživelo z nocojšnjim slovesnim odprtjem. Na dogodku, ki sta se ga udeležila tudi podpredsednika komisije, Vera Jourova in Margaritis Schinas, so poudarili pomen mednarodnega sodelovanja v medijskem sektorju in skupna prizadevanja v boju proti dezinformacijam.