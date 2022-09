Preiskovalni sodnik osumljencu umora v naselju Brezje na Dolenjskem odredil pripor

Novo mesto, 6. septembra - Preiskovalni sodnik novomeškega sodišča je za 25-letnega osumljenca sobotnega umora v novomeškem romskem naselju Brezje Mirka Pilingerja odredil pripor. Ovaden je zaradi umora in poskusa uboja. Policija je v zvezi z dogodkom odvzela prostor tudi 20-letniku, so povedali na PU Novo mesto, kjer so danes predstavili podrobnosti dogajanja.