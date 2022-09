Zagovornik ugotovil diskriminacijo v podjetju, ki je zaposlenim izplačevalo nagrado na podlagi prisotnosti

Ljubljana, 6. septembra - Zagovornik načela enakosti je o merilih za dodelitev nagrad, stimulacij in dodatkov, ki jih je trgovsko podjetje izplačevalo zaposlenim, ugotovil, da so bila diskriminatorna. Višina teh dodatkov je temeljila na prisotnosti na delovnem mestu, kar je lahko povzročilo, da so bili pri teh prejemkih prikrajšani ljudje z osebnimi okoliščinami.