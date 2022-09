Pisateljska nagrada SEP na Vilenici hrvaški ustvarjalki Luizi Bouharaoua

Trst, 6. septembra - Hrvaška ustvarjalka Luiza Bouharaoua je na letošnjem mednarodnem literarnem festivalu Vilenica prejela nagrado Srednjeevropske pobude (SEP) za mlade avtorje. Kot piše v utemeljitvi, je njena pisava poetična, psihološko poglobljena, a neposredna in stvarna. Njene kratke zgodbe so bile prevedene v pet jezikov in predvajane kot radijske igre.