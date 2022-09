Zavarovalničarji o iskanju prave poti v negotovih razmerah

Ljubljana, 6. septembra - Predstavniki zavarovalniške industrije so danes razpravljali o trenutnih gospodarskih razmerah in vplivih na zavarovalniški trg. Na 7. letni mednarodni konferenci z naslovom Zavarovalništvo med Scilo in Karibdo so iskali odgovore na to, kako najti pravo pot v sedanjih negotovih razmerah.