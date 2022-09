Mura močnejša za mladega reprezentanta Kosova

Murska Sobota, 6. septembra - Nogometaše Mure je okrepil Lerd Sadriu. Gre za perspektivnega nogometaša, ki bo zaostril konkurenco v zadnji vrsti, pri svojih 21 letih je že zbral 76 nastopov v članskem nogometu in je tudi kapetan kosovske reprezentance do 21. leta starosti, so zapisali na klubski spletni strani.