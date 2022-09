V Sloveniji v drugem četrtletju zbrali skoraj četrtino več odpadkov

Ljubljana, 6. septembra - V Sloveniji so v drugem četrtletju zbrali 2,2 milijona ton vseh vrst odpadkov, kar je 23 odstotkov več kot v prvih treh mesecih leta. Razlog za rast je bila večja aktivnost na gradbiščih, saj so se za 30 odstotkov povečale količine zbranih mineralnih odpadkov, predvsem zemljine in kamenja, so sporočili s statističnega urada.