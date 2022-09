Analitska družba zaznava stagnacijo trga stanovanjskih nepremičnin

Ljubljana, 6. septembra - Promet in vrednost transakcij s stanovanjskimi nepremičninami v Sloveniji sta v drugem četrtletju upadla, ponudba se zmanjšuje in tudi oglaševane cene so se začele umirjati, je na današnjem webinarju nepremičninske družbe Equinox povedala ustanoviteljica in vodja družbe Arvio, ki se ukvarja z analizo nepremičninskega trga, Ajda Mrzel Kaluža.