Roman Sto let slepote kmalu tudi v nemškem in latvijskem prevodu

Ljubljana, 7. septembra - Z letošnjim kresnikom ovenčani roman Romana Rozine Sto let slepote bo prihodnje leto izšel v nemškem in latvijskem prevodu. Rodbinsko sago o družini Knap, ki je hkrati zgodovinska freska zasavskih revirjev v 20. stoletju, bo v nemščino prevedla Alexandra Zalaznik, v latvijščino pa Mara Gredzena, so sporočili iz Mladinske knjige, ki je izdala roman.