Rusija naj bi kupovala orožje od Severne Koreje

New York, 6. septembra - Rusija je zaradi sankcij, ki jih je Zahod sprejel proti njej, prisiljena kupovati vojaško opremo tudi od Severne Koreje, poročajo ameriški mediji, ki se sklicujejo na obveščevalne podatke. Po poročanju časnika New York Times naj bi Moskva od Pjongjanga kupila več milijonov topovskih izstrelkov in raket.