Svoja vrata odpira 15. Otroški bazar

Ljubljana, 9. septembra - Na ljubljanskem Gospodarskem razstavišču danes svoja vrata odpira Otroški bazar, največji slovenski sejem za družine. Sejem bo do nedelje ponujal pestro dogajanje, med drugim številne delavnice, bogat kulturni program in športne aktivnosti, gostil pa bo tudi Ribiča Pepeta, Mačka Murija in druge zanimive goste, obljubljajo organizatorji.