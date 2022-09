Raziskovalci: Ustrezna zaščita domačega lesa bolj primerna kot raba tropskih lesnih vrst

Ljubljana, 6. septembra - Zaščita lesa z modifikacijo ali impregnacijo je primerna v ekološko občutljivih okoljih na kopnem, za zaščito v morski vodi pa bo potrebnih še več raziskav, so v skupnem projektu ugotavljali slovenski in italijanski raziskovalci. Ena od ugotovitev je, da je zaščita avtohtonega lesa ekonomsko in okoljsko bolj ugodna kot raba tropskih lesnih vrst.