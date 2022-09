Začenja se 6. festival zvočnih umetnosti Topografije zvoka

Ljubljana, 6. septembra - Z odprtjem razstave Zvoktekst: Nekateri tokovi sodobne poezije se v Galeriji Škuc drevi začenja 6. edicija mednarodnega festivala zvočnih umetnosti Topografije zvoka. V fokusu letošnjega festivala so razmerja med zvokom in tekstom, njuna srečevanja, sosledja, soodvisnosti, mimohodi in prepletanja.