V Mali galeriji Banke Slovenija razstava z zgodbo rojstva moderne Ljubljane

Ljubljana, 6. septembra - V Mali galeriji Banke Slovenija bodo zvečer odprli razstavo Srce mesta. Do konca septembra bo na ogled postavitev, ki sta jo pripravila oblikovalka Špela Goltes in kurator galerije Vladimir Vidmar in je polna starih podob, ki arhivirajo projekt medvojne modernizacije mestnega središča in pričajo o utripu takratnega meščanskega življenja.