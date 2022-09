Ksevt predal dokumente Narodni in univerzitetni knjižnici

Ljubljana, 6. septembra - Ob deseti obletnici odprtja Kulturnega središča evropskih vesoljskih tehnologij (Ksevt) so ustanovitelji Ksevta v trajno hrambo Narodni in univerzitetni knjižnici (NUK) predali dokumente Ksevta. Obenem so vlado ter Občino Vitanje pozvali k "odpravi škode in ponovnemu omogočanju razvoja programa kulturalizacije vesolja in kozmifkacije umetnosti".