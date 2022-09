Nadal v osmini finala končal nastope v New Yorku

New York, 6. septembra - Rafael Nadal se je nekoliko presenetljivo že v osmini finala poslovil od teniškega turnirja v New Yorku, zadnjega turnirja za grand slam v sezoni. Po porazu si je želel le še domov: "Zdaj so na vrsti pomembnejše stvari, kot je tenis." Nemudoma se vračam k ženi, ki bo v prihodnjih tednih rodila: "Na svet prihaja najin sin in upam, da bo vse v redu."