Mariborski center za pomoč na domu obeležuje 20 let delovanja

Maribor, 6. septembra - Mariborska občina in tamkajšnji Center za pomoč na domu bosta popoldne v Narodnem domu obeležila 20. obletnico centra in 30. obletnico izvajanja pomoči na domu v Mariboru. Zavod, ki ga je ustanovila mestna občina, že dve desetletji izvaja pomoč na domu kot javno službo ter programe socialnega servisa in projekte za razvoj dejavnosti.