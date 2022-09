Srbija, Ukrajina in Grčija ostajajo brez poraza

Milano/Praga, 5. septembra - Na evropskem prvenstvu v košarki so danes odigrali tekme tretjega kroga v skupinah C in D. Zmagale so ekipe Hrvaške, Grčije in Ukrajine v skupini C ter ekipe Poljske, Češke in Srbije v skupini D. Srbija, Ukrajina in Grčija tudi po tretjem krogu ostajajo brez poraza, s popolnim izkupičkom treh zmag in šestih točk.