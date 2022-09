Ministrstvo z ukrepi v skrajševanje čakalnih vrst in stabilizacijo zdravstva

piše Domen Anderle

Brdo pri Kranju, 5. septembra - Na ministrstvu za zdravje so zavodom v javni mreži zdravstva na posvetu predstavili ukrepe za stabilizacijo zdravstvenega sistema. Govorili so o ukrepih za skrajševanje čakalnih vrst, nagrajevanje zaposlenih v zdravstvu, spremembah v svetih zavodov ter njihovem nadzoru in reviziji, predstavili pa so tudi prve ugotovitve pregledov čakalnih seznamov.