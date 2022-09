Vlada in sindikati javnega sektorja še brez dogovora

Ljubljana, 5. septembra - Predstavniki vlade in sindikatov javnega sektorja se v današnjem nadaljevanju pogajanj še niso približali plačnemu dogovoru. Vladna stran je podala nov predlog, ob katerem pa imajo v sindikatih pomisleke in ocenjujejo, da so relativno še daleč narazen oz., kot je dejal sindikalist Branimir Štrukelj, "se v najboljšem primeru vrtijo na mestu".