Kandidati za predsednika republike kritični zaradi neenakopravne obravnave v medijih in do notranjega ministrstva

Ljubljana, 5. septembra - Nekateri kandidati za predsednika republike opozarjajo na neenakopravno obravnavo v medijih, kritični so tudi do aktivnosti notranjega ministrstva v povezavi z zbiranjem podpisov za vstop v predsedniško tekmo. Danes so na to med drugim opozorili neodvisni kandidat Ivan Bolfek ter v stranki Nova socialdemokracija.