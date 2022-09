V prihajajočem študijskem letu na ljubljanski univerzi tudi poučevanje bridža

Ljubljana, 6. septembra - Bridž je olimpijski šport in v številnih evropskih državah del izobraževalnega procesa, v prihajajočem študijskem letu pa ga bodo poučevali tudi na ljubljanski fakulteti za matematiko in fiziko. Kot poudarjajo, bridž spodbuja analitično in strateško razmišljanje, študentje pa se bodo spontano učili tudi razumevanja, spoštovanja in timskega dela.