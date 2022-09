Bobnarjeva in Lindav sta se v Tacnu policistom in gasilcem zahvalila za pomoč pri gašenju požarov na Krasu

Tacen, 5. septembra - Notranja ministrica Tatjana Bobnar in v. d. generalnega direktorja policije Boštjan Lindav sta se danes v Tacnu s sprejemom zahvalila policistom in tudi gasilcem za požrtvovalno gašenje požarov na goriškem Krasu, so sporočili z notranjega ministrstva. Po besedah Lindava so preprečili, da bi naravna katastrofa postala še humanitarna.