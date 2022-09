Rašo Nesterović: Proti Nemčiji pričakujte povsem drugo Slovenijo

Köln, 5. septembra - Generalni sekretar Košarkarske zveze Slovenije Rašo Nesterović je prepričan, da bodo gledalci jutri proti Nemčiji videli povsem drugačno Slovenijo kot ob zadnjem porazu proti Bosni in Hercegovini. "Fantje so dovolj pametni in izkušeni, da vedo, kaj so naredili narobe in bodo to jutri popravili," je dejal slovenskim novinarjem v Kölnu.