Vreme: Ponoči bo pretežno jasno

Ljubljana, 5. septembra - Ponoči bo pretežno jasno, zjutraj bo po nižinah nekaj kratkotrajne megle. Jutranje temperature bodo od 10 do 15, ob morju okoli 17 stopinj Celzija, je zapisano na spletnih straneh Agencije RS za okolje.

V torek bo sončno. Popoldne in zvečer se bo na severu oblačnost povečala, možne bodo posamezne plohe in nevihte. Najvišje dnevne temperature bodo od 26 do 31 stopinj Celzija.

Obeti: V sredo bo sprva še sončno, popoldne se bodo pričele pojavljati plohe in nevihte. V četrtek bo pretežno oblačno, predvsem na zahodu bodo pogoste krajevne padavine, vmes bodo nastajale tudi nevihte. Pihal bo jugozahodnik, ob morju jugo.

Vremenska slika: Obsežnejše ciklonsko območje z vremenskimi frontami se nahaja nad severnim Atlantikom in zahodno Evropo. Naši kraji so v območju visokega zračnega tlaka s središčem nad Skandinavijo. Od zahoda priteka k nam razmeroma suh in topel zrak.

Napoved za sosednje pokrajine: Ponoči bo pretežno jasno, ponekod po nižinah bo nastala megla. V torek bo prevladovalo sončno in čez dan toplo vreme. Predvsem v Alpah bodo popoldne možne krajevne plohe in posamezne nevihte.