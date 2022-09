Ljubljanska borza: SBI TOP trgovanje sklenil pod gladino

Ljubljana, 5. septembra - Indeks SBI TOP se je v današnjem trgovanju na Ljubljanski borzi padel za 1,25 odstotka na 1094,35 točke. Najprometnejše so bile Krkine delnice, ki so trgovanje sklenile 2,66 odstotka v minusu. Še večji, 3,68-odstotni padec, so v prvi kotaciji beležile delnice Cinkarne Celje. Vlagatelji so opravili skupno za 1,04 milijona evrov prometa.