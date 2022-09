Naj planinski koči 2022 Krekova koča na Ratitovcu in Mihov dom na Vršiču

Ljubljana, 5. septembra - Naj visokogorska planinska koča 2022 je tako kot lani Krekova koča na Ratitovcu, naj planinska koča pa tako kot že predlani Mihov dom na Vršiču, so v tradicionalnem izboru Planinske zveze Slovenije (PZS) in digitalnega medija Siol.net odločili obiskovalci gora. V izboru je sodelovalo 155 koč, prejeli so več kot 22.600 glasov.