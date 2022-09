V javni obravnavi merila za opredelitev energetske revščine

Ljubljana, 5. septembra - Ministrstvo za infrastrukturo je v petek v javno obravnavo poslalo predlog uredbe, ki določa merila za opredelitev in ocenjevanje energetske revščine. Ta, kot so zapisali na ministrstvu, postaja v luči aktualnih razmer na svetovnih energetskih trgih vse večji problem tako v Sloveniji kot v drugih državah EU. Javna obravnava traja do 12. septembra.