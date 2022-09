Mladi vinarji v slovenski Istri želijo urediti pametne vinograde

Koper, 5. septembra - V Bertokih so se danes zbrali udeleženci projekta Smart Agro Grape, ki si prizadevajo za vzpostavitev sodobnega informacijskega sistema, ki bi jim omogočil, da bi v vinogradih uporabljali le nujno potrebne količine škropiv in gnojil. Srečanja sta se udeležili tudi ministrici Irena Šinko in Emilija Stojmenova Duh.