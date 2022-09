Kijev: Ukrajinske sile osvobodile vasi na jugu in vzhodu države

Kijev/London, 5. septembra - Ukrajinske sile so v protiofenzivi znova prevzele nadzor nad dvema vasema na jugu in eno na vzhodu Ukrajine. Prav tako so obstreljevale skladišče streliva in nadzorni center ruske vojske jugovzhodno od Hersona, je v nedeljo sporočilo ukrajinsko južno poveljstvo. Načrti za referendum o priključitvi regije Herson k Rusiji naj bi bili medtem odloženi.