Drevi začetek nogometne lige prvakov

Ljubljana, 6. septembra - Z današnjimi osmimi tekmami se bo začel skupinski del nogometne lige prvakov, ki bo trajal do začetka novembra. Tudi v tej sezoni elitnega klubskega tekmovanja sodeluje 32 klubov, ki bodo skušali do 10. junija prihodnje leto, ko bo v turškem Istanbulu na sporedu finale, ustaviti branilce naslova, Real Madrid, na poti do 15. lovorike.