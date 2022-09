Raziskovalnemu zavodu Rudolfovo zagotovili osnovna sredstva za začetek delovanja

Novo mesto/Ljubljana, 7. septembra - Država in agencija za raziskovalno dejavnost sta zagotovila osnovna finančna sredstva za začetek delovanja javnega raziskovalnega zavoda Rudolfovo v Novem mestu. Zavod je tako za letošnje leto prejel nekaj manj kot 385.000 evrov, s čimer so izpolnjeni osnovni pogoji za delovanje. Bi pa potrebovali še denar raziskovalno opremo in prostore, pravijo.