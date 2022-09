V Križevniški cerkvi razstava Hommage A Tone Demšar

Ljubljana, 6. septembra - V Križevniški cerkvi bodo drevi odprli razstavo Hommage A Tone Demšar: Petindvajset let kasneje. Petindvajset let po umetnikovi smrti je na razstavi v sklopu Ljubljana Festivala predstavljenih deset umetnin, ki zgovorno zaokrožijo njegovo ustvarjalno obdobje od leta 1978 do 1991.