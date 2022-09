Mini teater gosti 8. festival Hiša strpnosti 2022 - Hiša drugih

Ljubljana, 5. septembra - V Mini teatru se bo drevi s projekcijo filma Eksodus 91/Exodus 91 začel 8. festival Hiša strpnosti 2022 - Hiša drugih. Festival pod okriljem Mini teatra in Judovskega kulturnega centra bo do 21. septembra ponudil pester mednarodni filmski program, gledališke predstave, razstavo, koncert, izobraževalna jutra ter pogovore in predavanja.