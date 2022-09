Pravila STA pri spremljanju volilne kampanje za predsedniške volitve 2022

V času volilne kampanje, ki se bo začela 22. septembra in končala 21. oktobra 2022 opolnoči, to je 24 ur pred dnevom glasovanja, bo STA v novinarskih prispevkih v splošnem servisu spremljala pomembna in odločujoča dogajanja v zvezi z volitvami.

Glede načina, obsega in vsebine novinarskih prispevkov bo uredništvo odločalo samostojno in skladno z uredniško politiko agencije, zakonom in profesionalnimi standardi, pri čemer bo zagotovilo uravnoteženo in nepristransko predstavitev kandidatov za predsednika države in njihovih programov v volilni kampanji.

Z začetkom volilne kampanje bo STA začela objavljati ločene sklope napovedi dogodkov in dnevnega pregleda dogajanja, povezanega z volitvami.

STA se bo v skladu z Münchensko deklaracijo in novinarskim kodeksom izogibala objavi vsebin, ki brez dvoma pomenijo sovražni govor ali klevetanje.

Za plačana volilna propagandna sporočila bo na voljo poseben servis O-STA. Predvolilne vsebine bodo v tem servisu objavljene z navedbo naročnika. Za vse kandidate veljajo enaki pogoji objave sporočil in cenik, objavljeni na spletni strani https://o-sta.si/.

STA bo v skladu z uredniško politiko objavljala strokovno izvedene raziskave javnega mnenja, pri čemer bo navedla izvajalca, metodologijo in naročnika raziskave.

STA nima vpliva na objavo informacij v drugih servisih in medijih, ki so naročniki agencijskega servisa STA, saj imajo ti za spremljanje volitev svoja pravila.