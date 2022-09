Honor s pomočjo obogatene resničnosti predstavil hamburški Wasserschloss

Hamburg, 11. septembra - Kitajski proizvajalec pametnih naprav Honor je na berlinskem sejmu IFA predstavil projekt Pobeg v prihodnost, s katerim povezujejo kulturno dediščino in tehnologijo. V okviru projekta sta priznana umetnika Yunuene in Tim Helgert s pomočjo obogatene resničnosti poustvarila zgodovinsko zgradbo Wasserschloss v Hamburgu, so sporočili iz podjetja.