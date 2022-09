Ljubljana, 5. septembra - Po podatkih Prometno-informacijskega centra za državne ceste so zastoji na ljubljanski obvoznici od Kosez in od Barja proti Brezovici, na cestah Šmarje - Koper in Lesce - Bled, pred predorom Karavanke proti Avstriji pa je nastal do kilometer dolg zastoj tovornih vozil. Promet je povečan tudi na nekaterih mejnih prehodih.