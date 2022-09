V Ljubljani nastala nova avtonomna cona Plac

Ljubljana, 5. septembra - V Ljubljani je v soboto vrata ponovno odprla vrsto let zapuščena stavba na Linhartovi cesti 43, kjer je nastala nova avtonomna cona. V Participativni ljubljanski avtonomni coni od upravljavca in lastnika DUTB pričakujejo, da nad njih ne pošilja policije in varnostnikov, od vlade pa, da jih podpre in jim pomaga "graditi zdravo in odprto družbo".