Na Hrvaškem danes začetek novega šolskega leta, po dveh letih brez epidemioloških ukrepov

Zagreb, 5. septembra - Za nekaj več kot 460 tisoč učencev osnovnih in srednjih šol na Hrvaškem se je danes začelo novo šolsko leto. Pouk bo v nasprotju z minulima dvema letoma potekal brez posebnih epidemioloških ukrepov. V Srbiji in večjem delu Bosne in Hercegovine pouk poteka že od 1. septembra, v Črni gori pa se je začel danes.