Ljubljana, 5. septembra - Novinarska konferenca predsednika vlade Roberta Goloba in ministra za zdravje Danijela Bešiča Loredana po srečanju, na katerem razpravljajo o ukrepih za stabilizacijo zdravstva in zajezitev epidemije bo danes, ob 17. uri v Kongresnem centru Brdo, Predoslje 39, na Brdu pri Kranju, so potrdili na ministrstvu za zdravje. (STA)