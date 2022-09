Prometna napoved za ta teden

Ljubljana, 5. septembra - Zaradi jutranjih in popoldanskih prometnih konic je dnevno upočasnjen promet proti mestnim središčem in na mestnih obvoznicah. Še vedno je potrebno računati na tranzitne voznike, vračanje tujih turistov, večje zgostitve prometa pričakujejo v smeri proti Avstriji in proti Hrvaški, so sporočili iz Prometno-informacijskega centra za državne ceste.

Zaradi večje gostote prometa se občasno zapirajo tudi predori, poleg tega so bolj obremenjene tudi ceste v okolici mejnih prehodov.

Na ljubljanski vzhodni obvoznici na razcepu Malence iz smeri Golovca proti Debelemu hribu je zaradi del, ki bodo potekala do 13. ure, oviran promet. Na ljubljanski severni obvoznici potekajo dela med Zadobrovo in Tomačevim.

Na dolenjski avtocesti med Kronovim in Dobruško vasjo je spremenjen potek prometa. Do sredine novembra bo ves promet na odseku potekal le po eni od polovic avtoceste, kjer bo urejen po enem pasu v vsako smer vožnje.

Na gorenjski avtocesti bo v noči na sredo, s 6. na 7. september, od 21. do 5. ure zjutraj zaradi vzdrževalnih del v predoru Karavanke promet potekal v intervalih s čakanjem pred predorom predvidoma 30 minut. Maksimalna širina transporta bo do 3,75 m.

V Ljubljani na Dunajski cesti od Ježice proti Črnučam bo zaradi rekonstrukcije ceste do 27. oktobra izmenično enosmerni promet; v času prometnih konic možni zastoji.

Na cesti Gorenje - Soteska pri Soteski bo zaradi gradnje kolesarske povezave do 30. novembra do 17. ure popolna zapora. Obvoz je urejen na relaciji Soteska - Letuš - Šmartno ob Paki - Gorenje in obratno.

Na cesti Kranj - Jeprca bo do 17. septembra popolna zapora. Obvoz je urejen na relaciji Kranj - Škofja Loka - Jeprca in obratno. Tovorna vozila nad 7,5 tone v tranzitu morajo za obvoz uporabljati avtocesto.

Med Markišavci in Puconci (Murska Sobota - Skakovci) bo zaradi del popolna zapora do 7. septembra. Obvoz je urejen na relaciji Markišavci - Murska Sobota - Puconci in obratno.