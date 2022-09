Civilna iniciativa s protestno akcijo proti regulaciji Soče

Kobarid, 5. septembra - Civilna iniciativa Zdrava struga vijuga je v nedeljo na odseku reke Soče pri sv. Lovrencu pri Kobaridu s protestno akcijo opozorila na škodljive posledice regulacije reke Soče. "Ne samo, da Soča z regulacijami izgublja vitalnost in ekološko vrednost, postaja tudi manj atraktivna za izvajanje vodnih športov in ribištva," so poudarili.