Elektrika in zemeljski plin v drugem četrtletju dražja

Ljubljana, 5. septembra - Električna energija in zemeljski plin sta se v letošnjem drugem četrtletju podražila za gospodinjske in negospodinjske odjemalce. Cene elektrike so bile v primerjavi s prvim četrtletjem za gospodinjstva višje za 35 odstotkov, za negospodinjske odjemalce za osem odstotkov. Cene zemeljskega plina pa so bile višje za 11 oz. pet odstotkov.