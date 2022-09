Grabar Kitarović kritična glede odnosa EU do BiH

Zagreb, 5. septembra - V Bosni in Hercegovini bi se lahko stopnjeval konflikt, ki se je začel z vojno med Rusijo in Ukrajino, je v pogovoru za portugalsko tiskovno agencijo Lusa opozorila nekdanja hrvaška predsednica Kolinda Grabar Kitarović. Kritična je bila tudi do EU, ker še ni začela pristopnih pogajanj z BiH, in se vprašala, ali je za to potrebna nova vojna.